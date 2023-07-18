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Владелец Durex опроверг данные о решении не уходить с российского рынка

Производитель Durex: информация об отказе уходить с российского рынка недостоверна
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС

Британская компания Reckitt, которая производит презервативы под маркой Durex, опровергла сообщения о том, что она останется на российском рынке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Информация, которой вы располагаете, неверна. Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на свои источники, что корпорация Reckitt передумала уходить из России. Канал напомнил, что гендиректор Лаксман Нарасимхан, принявший решение об уходе, уволился из компании еще осенью 2022 года.

О том, что Reckitt начала передачу своего российского бизнеса, в компании объявили в апреле 2022 года. «После тщательной внутренней проверки и нашего объявления от 23 марта 2022 года компания Reckitt начала процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может заключаться в передаче третьей стороне или нашим местным сотрудникам», — говорилось в сообщении корпорации.

Кроме Durex, Reckitt также выпускает средство для ухода за кожей Clearasil, средства для чистки поверхностей дома Vanish и Cillit Bang, лекарства Nurofen и Strepsils, дезинфицирующие средства Lysol, товары для депиляции Veet, средства для стиральных машин Calgon, дезинфицирующие гели Dettol и другую продукцию.

В России у корпорации два юридических лица. Первое — ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», которым на 90% владеет материнская компания в Великобритании и на 10% — немецкое подразделение Reckitt. Второе — ООО «Рекитт Бенкизер» — на 100% принадлежит головной компании.

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