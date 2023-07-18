Во время круглого стола в Совфеде во время дождя протекла крыша

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Во время круглого стола в Совете Федерации протекла крыша. В связи с этим сенатор Елена Мизулина была вынуждена прервать заседание, посвященное истории Совета Федерации, и переместиться в другой зал. Трансляция заседания шла в социальной сети «ВКонтакте».

Когда крыша стала протекать, выступал сенатор Анатолий Долголаптев. Он отреагировал на капающую с потолка воду словами «нашу репутацию не подмочить, товарищи». Потом президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов поставил на стол мусорное ведро, чтобы в него стекала вода. «Надеюсь, это худшее, что я своим рассказом вызвал», — пошутил Долголаптев.

Также в Госдуме на последнем этаже здания на потолке появились подтеки, а с лестничного пролета российского парламента начала капать вода, передает корреспондент «РИА Новости».

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила агентству, что специалисты оперативно устранят протечки в зданиях парламента. По ее словам, часть подтоплений образовалась из-за открытых окон в помещениях.

18 июля в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за ливня в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды закрыли колеса обозрения «Солнце Москвы» и в Парке Горького.