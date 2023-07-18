Число заразившихся энтеровирусом в екатеринбургском детсаду выросло до 4

Число заразившихся энтеровирусом в детском саду в Екатеринбурге выросло до четырех

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

У троих детей и одного взрослого в екатеринбургском частном детском саду «Аистенок» подтвердился диагноз «энтеровирусная инфекция», сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Ранее в местном Роспотребнадзоре заявили, что у троих детей в детском саду выявили вирусный менингит.

«На 17:00 (15:00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция», — говорится в сообщении Минздрава.

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его могут вызывать бактерии, вирусы и грибки. Симптомы болезни — рвота, головная боль, лихорадка. У энтеровирусной инфекции схожие симптомы, но течение этого заболевания легче, а процент летальности заметно ниже.

РБК направил запрос в частный детский сад «Аистенок».

С начала июля в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией (вызывает бактериальный менингит), двое зараженных умерли. Кроме того, инфекция была выявлена у сотрудников склада Ozon и работников ПАО «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что все инфицированные находятся под наблюдением, а вспышка локализована.