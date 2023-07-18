Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 16:31
«Водопады» после ливня в Москве. Видео Общество, 19:28
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
Хуснуллин допустил увеличение финансирования льготной ипотеки Недвижимость, 19:12
Павел Дуров рассказал, какие криптовалюты он держит Крипто, 19:10
На Квачкова завели дело о дискредитации армии Политика, 19:05
Число заразившихся энтеровирусом в екатеринбургском детсаду выросло до 4 Общество, 19:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Хуснуллин раскрыл планы поддержки спроса после окончания льготной ипотеки Недвижимость, 18:53
Глава Дагестана решил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион Спорт, 18:50
Токен криптопроекта Arkham вырос в цене в 15 раз после запуска на Binance Крипто, 18:44
Саудовская Аравия закупит турецкие беспилотники Bayraktar Политика, 18:43
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 18:39
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 18:39
Общество ,  
0 

Число заразившихся энтеровирусом в екатеринбургском детсаду выросло до 4

Число заразившихся энтеровирусом в детском саду в Екатеринбурге выросло до четырех
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

У троих детей и одного взрослого в екатеринбургском частном детском саду «Аистенок» подтвердился диагноз «энтеровирусная инфекция», сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Ранее в местном Роспотребнадзоре заявили, что у троих детей в детском саду выявили вирусный менингит.

«На 17:00 (15:00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция», — говорится в сообщении Минздрава.

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его могут вызывать бактерии, вирусы и грибки. Симптомы болезни — рвота, головная боль, лихорадка. У энтеровирусной инфекции схожие симптомы, но течение этого заболевания легче, а процент летальности заметно ниже.

РБК направил запрос в частный детский сад «Аистенок».

С начала июля в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией (вызывает бактериальный менингит), двое зараженных умерли. Кроме того, инфекция была выявлена у сотрудников склада Ozon и работников ПАО «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что все инфицированные находятся под наблюдением, а вспышка локализована.

Теги
менингит детский сад Екатеринбург Минздрав энтеровирусные инфекции
Материалы по теме
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости менингитом в Петербурге
Общество
Минздрав оценил состояние заболевших менингитом сотрудников Ozon
Общество
Число заболевших менингитом в Свердловской области выросло до восьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter