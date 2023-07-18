Минтранс России: на дороге через новые регионы в Крым есть АЗС и магазины

Власти рассказали о заправках и кафе на дороге через новые регионы в Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По дороге в Крым через новые регионы есть заправки, магазины и другая дорожная инфраструктура. Об этом говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК.

«В частности, на маршруте до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три крупных АЗС, далее, до Мелитополя — шесть АЗС. По дороге до Джанкоя вдоль Азовского моря — еще три АЗС», — сообщили в ведомстве. Там указали, что инфраструктура «доступна на всем протяжении дороги», есть крупные города, магазины и кафе.

Для более быстрого проезда дорожные ремонтники отложили финальную укладку верхнего слоя асфальта на 65 км маршрута. В общей сложности на этой дороге было приведено «в нормативное состояние» 359 км дорожного полотна.

Накануне власти ДНР, Херсонской и Запорожской областей отменили для проезда по трассе комендантский час.

На маршрут через новые регионы водителей легковых и грузовых автомобилей стали перенаправлять после взрыва на Крымском мосту. Из-за этого на сутки через переправу было закрыто автомобильное движение. Ночью 18 июля движение возобновили по одной полосе в реверсивном режиме. Полноценно движение через мост обещали открыть осенью.