На Кубани 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в Черном море

13 человек попали в больницу с отравлением после купания в Черном море

Фото: Никита Попов / РБК

12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер были госпитализированы с отравлением после купания в Черном море на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе, организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в телеграм-канале.

По данным ведомства, дети и тренер купались несмотря на запрет это делать в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. После этого у них появилась тошнота и поднялась температура. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее в июле в Туапсинском районе после сильного ливня затопило несколько поселков, сошел сель. Были найдены тела пятерых погибших.

Запрет на купание в море в этом районе продлен до 26 июля из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. «Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно», — говорится в сообщении пресс-службы района.