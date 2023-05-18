«Ростех»: новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев принят на вооружение

В «Ростехе» сообщили о постановке на вооружение нового огнемета «Бородач»

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

На вооружении российской армии появился новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин, передает «РИА Новости».

«МРО-А, или «Бородач», — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом», — рассказал он.

По словам Кочкина, это одноразовый гранатомет, предназначенный для городских боев.

Огнемет «Бородач» предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, автомобилях, или легкобронированной техники, уточняли ранее в «Ростехе».

Он был разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и является более легкой, но менее мощной альтернативой огнемету РПО-А «Шмель».

Накануне гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов анонсировал, что самоходное орудие 2С43 «Мальва» успешно прошло госиспытания и скоро начнет поступать в вооруженные силы. Самоходное орудие может быть использовано для нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам ПВО, командным пунктам.

Помимо этого, в этом году в зоне спецоперации на Украине могут применить новейшую авиаракету повышенной мощности «Бронебойщик». Ее уже приняли на вооружение.