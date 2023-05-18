В «Ростехе» сообщили о постановке на вооружение нового огнемета «Бородач»
На вооружении российской армии появился новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин, передает «РИА Новости».
«МРО-А, или «Бородач», — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом», — рассказал он.
По словам Кочкина, это одноразовый гранатомет, предназначенный для городских боев.
Огнемет «Бородач» предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, автомобилях, или легкобронированной техники, уточняли ранее в «Ростехе».
Он был разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и является более легкой, но менее мощной альтернативой огнемету РПО-А «Шмель».
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