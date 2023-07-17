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Синоптики анонсировали похолодание и дожди в Москве

Синоптик Татьяна Позднякова: со среды в Москве похолодает и начнутся дожди
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Погода в Москве в середине недели резко изменится: на смену жаре придут похолодание и дожди с грозами. Об этом сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Если сегодня—завтра температура будет выше нормы на пару градусов, то во второй половине недели температура воздуха будет ниже нормы на те же два градуса. Вторжение холодного воздуха будет происходить очень активно. В первой половине дня во вторник будет жарко. Воздух в городе успеет прогреться до 25–27 градусов. Потом подойдет грозовой фронт и погода резко ухудшится», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, наиболее неблагоприятная погода будет в ночь на среду, когда ожидаются ливневые дожди, гроза и сильный ветер, порывы которого при грозе могут достигать 15-20 м/с.

«В среду в дневные часы в Москве будет 18–20 градусов. Таким образом, 19 июля станет самым прохладным днем на этой неделе», — заключила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в разговоре с РБК рассказала, что характер погоды в Москве начнет меняться 18 июля.

«Во вторник в Москве еще будет достаточно жарко — воздух прогреется до 27 градусов, но уже с кратковременными дождями и с грозами. Более существенное понижение температуры произойдет со среды. 19 июля будет самым прохладным и дождливым днем на неделе. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в ночь со вторника на среду», — уточнила синоптик.

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«В дневные часы начиная со среды и до конца недели дожди будут носить локальный кратковременный характер, температура в дневные часы составит от 19 до 22 градусов», — добавила Котилевская.

На прошлой неделе в Москве за день выпало четверть месячной нормы осадков. Как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 13 июля в столице выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 36%.

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