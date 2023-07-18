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В Москве предупредили о грозе и порывах ветра

Мэрия Москвы: в Москве ожидаются дождь и порывы ветра до 20 м/с
По словам синоптиков, самым прохладным днем на неделе станет 19 июля. В ночь с 18 на 19 июля будет идти сильный дождь
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве с 18 по 19 июля пройдет дождь, местами — сильный и с градом. Порывы ветра будут достигать 17–20 м/с. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы.

Ночью и днем 19 июля ожидается ветер до 25 м/с. До утра среды может выпасть до 40 мм осадков. «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», — сообщили власти Москвы.

Синоптики ранее анонсировали похолодание и дожди с грозами в Москве. «Во второй половине недели температура воздуха будет ниже нормы на те же два градуса. Вторжение холодного воздуха будет происходить очень активно. В первой половине дня во вторник будет жарко. Воздух в городе успеет прогреться до 25–27 градусов. Потом подойдет грозовой фронт, и погода резко ухудшится», — говорила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

19 июля, по словам экспертов, станет самым прохладным днем на неделе.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются в ночь со вторника на среду», — говорила РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Теги
дожди Погода Москва гроза
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Синоптики анонсировали похолодание и дожди в Москве
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