Российская авиация ударила по пункту дислокации ВСУ боеприпасами УПАБ-500

Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в ДНР, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», — сказал он.

Боеприпасы УПАБ-500 (К08БЭ) — планирующая авиабомба длиной 2,85 м и диаметром 355 мм. Масса изделия — 505 кг, в том числе 390 кг — боевая часть. Для полета к цели используется комбинированная инерциальная и спутниковая система наведения.

Кроме того, по словам Астафьева, ракетчиками соединения южного военного округа поражены склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке. «Артиллерией группировки нанесен огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского. В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены 120 мм минометы в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки», — добавил представитель Минобороны.

Российское военное ведомство регулярно отчитывается об ударах по пунктам дислокации украинских военных. Так, 16 июля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук также сообщил, что российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и вооружения украинских военных.

По данным Минобороны на 17 июля, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10731 танк и другие боевые бронированные машины, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11717 единиц специальной военной автомобильной техники.