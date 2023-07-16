Российская авиация поразила пункты дислокации и огневые позиции ВСУ

Авиация российской группировки войск «Центр» за последние сутки совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и вооружения украинских военных, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», — сказал Савчук.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой «Центр» были уничтожены украинские гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.

Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Киев, и Москва. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских войск и заявляет об их неудачных попытках контратаковать.

13 июля Савчук сообщал, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские силы пытались атаковать российские позиции. Попытка, по его словам, была неудачной: украинская сторона потеряла два танка, пять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и один автомобиль. Также военные сбили один беспилотник и уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.