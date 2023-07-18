Путин поручил усилить борьбу с дискриминацией в СМИ из-за национальности

Путин поручил усилить борьбу с дискриминацией в СМИ и интернете по национальному признаку

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Роскомнадзору усилить борьбу с дискриминацией граждан в интернете и СМИ по национальному признаку. Соответствующее поручение президент дал по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в мае.

Глава государства обязал ведомства в срок до 1 сентября «принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку» в интернете и в СМИ.

Кроме того, Роскомнадзор и Генпрокуратура должны представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере до начала осени.

Ответственными за исполнение поручения Путин назначил генерального прокурора Игоря Краснова и главу Роскомнадзора Андрея Липова.

В России наказание за дискриминацию и возбуждение ненависти по национальному признаку предусмотрено тремя статьями УК: ст. 136 УК предусматривает наказание за дискриминацию гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других факторов лицом с использованием своего служебного положения. Под дискриминацией понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

ст. 282 УК предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и т.д. Максимально возможное наказание — шесть лет лишения свободы. Кроме того, согласно ст. 29 российской Конституции, в стране не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

На заседании Совета по межнациональным отношениям 19 мая специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетаний, «указывающих на национальную принадлежность и имеющих ярко выраженный негативный оттенок». Путин предложение поддержал, но отметил, что регулировать этот вопрос в блогосфере сложнее. «А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали», — сказал президент.