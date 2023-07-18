Путин поручил изменить Стратегию государственной национальной политики

Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года скорректируют с учетом перехода в состав страны четырех новых регионов. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в мае.

Корректировку Стратегии проведет правительство вместе с Советом по межнациональным отношениям.

При пересмотре ответственные должны предусмотреть участие Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в реализации государственной национальной политики.

Также потребуется определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы в этой области, и соответствие ожидаемым результатам.

Кроме того, в процессе переработки будет учитываться необходимость подготовки и ежегодного обнародования доклада о реализации государственной национальной политики. Публиковать такой документ будут, начиная с 2024 года.

Корректировку Стратегии должны завершить к 1 декабря. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьера Михаила Мишустина и заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

Стратегия национальной политики до 2025 года была утверждена указом президента в 2012 году. В декабре 2015 года правительство утвердило план ее реализации в 2016–2018 годах. В январе 2021 года занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев согласовал аналогичный план на 2019-2021 годы. В декабре 2021 года Мишустин утвердил план ее реализации на весь оставшийся срок.

Государственная национальная политика России — это система стратегических приоритетов и мер государства и институтов гражданского общества. Меры призваны укреплять «межнациональное согласие, гражданское единство», поддерживать этнокультурное и языковое многообразие в стране и не допускать дискриминации. Также они нужны для профилактики экстремизма и предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве, говорится в документе.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись в сентябре. Украина переход территорий к Москве не признала. Киев считает их оккупированными.