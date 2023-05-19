Путин поддержал идею запретить термин «инфоцыгане» в СМИ

Владимир Путин (Фото: Татьяна Барыбина / kremlin.ru)

В государственных средствах массовой информации нужно запретить использование термина «инфоцыгане». Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

На встрече с президентом выступила специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер.

Она предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, «указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок», а также слово «инфоцыгане», которое «вызывает цыганофобию».

«Необходимо запретить использование термина «инфоцыгане» в сети интернет и блокировать ресурсы. В конце концов русский язык такой богатый и такой красивый, и это государственный язык. Я думаю, что можно найти синонимы этим словам», — сказала Деметер.

«Полностью согласен с вами», — ответил Путин.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали», — сказал Путин.

В последние месяцы российские следственные органы заинтересовались налоговой дисциплиной известных блогеров. Особый резонанс приобрело дело Елены Блиновской, которая проводила марафоны личностного роста и тренинги.

Блиновскую обвинили в неуплате налогов на 918 млн руб. путем дробления бизнеса на мелкие ИП и юрлица, которые использовали специальные налоговые режимы «с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».

Позже подобное обвинение предъявили мужу Блиновской Алексею, который изначально проходил свидетелем.

Как считает следствие, блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. «Упрощенка» предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов.