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Хуснуллин назвал срок возобновления автодвижения по Крымскому мосту

Хуснуллин: движение автомобилей по Крымскому мосту могут возобновить к часу ночи
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту после взрыва может быть частично возобновлено к концу дня, полная картина будет известна к часу ночи, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«До 12 часов [ночи] закончим все работы, Владимир Владимирович. Если все пройдет нормально, то запускаем сначала легковые машины [весом] 3 тонны тестовые, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины», — сказал Хуснуллин.

Комментируя вопросы местных жителей, когда все начнется, он заявил, что «к часу ночи будет полная картина».

Хуснуллин рассказал, что сейчас полностью поврежден пролет автомобильной части, который идет из Крыма на Кубань. Его восстановить не удасться — необходимо его полностью менять. Второй пролет из Кубани в Крым поврежден частично. По этом, второму пролету, и будет запущено реверсивное движение по одной полосе в течение суток.

При этом полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту восстановить удастся только осенью — по одной, менее поврежденной, стороне 15 сентября, по второй — к 1 ноября, уточнил вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел около 3:00 ночи 17 июля. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, которые ехали на автомобиле, ехавшая с ними дочь пострадала. По словам Хуснуллина, железнодорожная часть моста получила незначительные повреждения, на автомобильной части один пролет моста по направлению в Тамань разрушен полностью, еще один пролет по направлению в Керчь поврежден, опоры самого моста не повреждены.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК России). Путин заявил, что Россия ответит на взрыв на Крымском мосту, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

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Марат Хуснуллин Крым Крымский мост автомобильное движение
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