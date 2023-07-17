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Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения болезнью из Египта

Роспотребнадзор: в России не выявлены случаи заражения болезнью из Египта
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В России не выявлены случаи заражения неустановленной болезнью из Египта, сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре.

«Обратили внимание на публикации о том, что «неизвестная болезнь» из Египта уже добралась до России. Эти утверждения никак не связаны с реальностью. «Неизвестной» египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается», — говорится в сообщении.

17 июля Минздрав Египта сообщил, что у нескольких жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Заболевшие пожаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. По данным Egypt Independent, зараженных уже около 250 человек.

Роспотребнадзор решил усилить санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта. Это делают с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», которая позволяет проводить оценку рисков завоза инфекционных болезней на каждый рейс, а также оказать методическую помощь при возникновении угроз.

В ведомстве считают, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге, которая распространена в Таиланде, Индонезии, Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Филиппинах, Индии, Судане и т.д. Среди симптомов лихорадки денге — высокая температура, сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Теги
Роспотребнадзор Египет болезнь
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