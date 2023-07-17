Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестной болезни

Россия усилила контроль на рейсах из Египта из-за неизвестной болезни

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта, где были зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Об этом сообщила федеральная служба.

Контроль ведется в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

«Периметр» позволяет проводить оценку рисков завоза инфекционных болезней на каждый рейс, а также оказать методическую помощь при возникновении угроз. Учетные формы позволяют осуществлять контроль и анализ санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах пропуска через границу России.

«Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге, которая распространена в таких странах, как Таиланд, Индонезия, Китай, Вьетнам, Сингапур, Филиппины, Индия, Судан, Египет и другие.

Среди симптомов лихорадки денге — высокая температура, сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Основным переносчиком лихорадки служат комары аedes aegypti. При отсутствии переносчика заболевший не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее 17 июля Минздрав Египта сообщил, что у нескольких жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Они пожаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.