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У жителей деревни в Египте выявили симптомы неустановленного заболевания

У жителей деревни к югу от Каира выявили симптомы неустановленного заболевания

Симптомы неустановленного заболевания выявили у нескольких жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от Каира. Об этом сообщил Минздрав Египта на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Заболевшие пожаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. У жителей деревни взяли анализы. Al-Masry Al-Youm пишет, что заболели «десятки человек». По данным Egypt Independent, их около 200 человек.

El-Balad со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения сообщает, что заболевших лечат дома, поскольку больница находится далеко от деревни. В населенном пункте также начали проводить опрыскивание от комаров, поскольку появилась версия, что симптомы заболевания появляются после укусов насекомых.

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