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Суд продлил арест Олегу Митволю

Суд продлил арест Олегу Митволю до 24 мая

Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы Росприроднадзора и экс-префекту Северного административного округа Москвы Олегу Митволю до 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба судов Красноярского края в телеграм-канале.

«Центральный районный суд города Красноярска продлил меру пресечения Олегу Митволю в виде заключения под стражу до 24 мая 2023 года включительно», — сказано в сообщении. Срок содержания Митволя под стражей истекал 24 марта.

Олега Митволя арестовали в июне 2022 года по делу о мошенничестве. Его задержали в московском аэропорту Внуково, говорил источник РБК. Как уточнила позднее помощница экс-чиновника, Митволь направлялся на отдых в Турцию. После задержания его отправили в Красноярск, где, по версии следствия, было совершенно преступление.

Митволя подозревают в хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, компания Митволя получила деньги за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Уголовное дело против него по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в мае 2022 года, говорил РБК источник, знакомый с его материалами. За совершение этого преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

В начале февраля жена Митволя Людмила сообщила РБК, что экс-чиновника госпитализировали в тюремную больницу с гриппом.

Теги
Олег Митволь продление ареста заключение под стражу Краснодарский край
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