По Крымскому мосту после взрыва запустили два пригородных поезда

По Крымскому мосту после взрыва запустили две электрички

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Через Крымский мост из Анапы в Керчь и обратно будет ходить пара поездов. Их назначили после взрыва на мосту, из-за которого было повреждено автомобильное полотно. Об этом говорится в сообщении Южной пригородной пассажирской компании «ВКонтакте».

Как будет ходить поезд: — электропоезд № 6805/6806 отправлением из Анапы в 12:30, прибытие в Керчь в 14:38;

— электропоезд № 6807/6808 отправлением из Керчи в 14:53, прибытие в Анапу в 17:00.

Взрыв на Крымском мосту произошел в 3:05 ночи. Его провели украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников, сообщал национальный антитеррористический комитет.