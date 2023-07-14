В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии в дерево

В Новосибирской области один подросток погиб и еще один пострадал после удара молнии

В Новосибирской области один подросток погиб от удара молнии в дерево, под которым он спрятался от дождя, другого ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 13 июля двое подростков находились в лесном массиве поселка Александровка Болотнинского района, где во время дождя и молнии спрятались под деревом.

«В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрического тока. Находившийся там же, 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу, с аналогичными травмами», — говорится в сообщении.

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

10 июня во время похода в горах Адыгеи в туристку из Новороссийска попала молния. 26-летняя женщина отправилась в однодневный поход в составе туристической группы из 38 человек, и во время похода начался дождь с грозой. Когда группа находилась в районе Абадзешского перевала, в туристку ударила молния, из-за чего женщина умерла. Следственный комитет Адыгеи начал проверку по факту произошедшего.