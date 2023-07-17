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В Крыму откроют пункты временного размещения после ЧП на мосту

Советник Аксенова Крючков: в Восточном Крыму откроют пункты временного размещения
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Планируется открытие пунктов временного размещения в восточной части Крыма, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — говорится в сообщении.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста. Подробности власти пока не раскрывают.

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом остановили. В Минтрансе заявили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — отметили в ведомстве. Движение поездов планируют восстановить к 9:00. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Крючков отметил, что для проезда по альтернативному маршруту нужно иметь при себе паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.

При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Теги
Крым Крымский мост ЧП пункт временного размещения
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