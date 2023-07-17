РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

В РЖД сообщили, что поезда в Краснодарский край следуют по графику

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, сообщили в РЖД.

«Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание. Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖД в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — говорится в сообщении.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом остановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Подробности происшествия власти пока не раскрывают.

При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Минтрансе заявили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — отметили в ведомстве. Движение поездов планируют восстановить к 9:00.