В Минкурортов Крыма попросили туристов по возможности оставаться в отелях

Власти Крыма попросили туристов по возможности оставаться в отелях

Министр курортов и туристов полуострова Вадим Волченко призвал отдыхающих по возможности оставаться в гостиницах и санаториях из-за «ЧП» на Крымском мосту

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих по возможности оставаться в гостиницах и санаториях после «ЧП» на Крымском мосту. Видеообращение министра опубликовал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Ранее Крючков пообещал, что туристам окажут всю необходимую помощь. В минкурортов открыли горячую линию: 8 (800) 511-80-18.

Минтранс России и власти Крыма и Краснодарского края попросили отказаться от поездок через мост и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым и из него, который проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работа паромной переправы и движение поездов также были приостановлены. Аксенов пообещал возобновить движение железнодорожного транспорта до 9:00. Власти исключили дефицит топлива и продовольствия.

В Минтрансе не подтвердили сообщения о повреждении опор моста. По данным ведомства, со стороны Крыма получило повреждение дорожное полотно, конструкции пролетов «находятся на своих опорах», заявило министерство в телеграм-канале. Ранее о падении пролета моста, в частности, писал телеграм-канал Baza.

На место ЧП направилось руководство Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.