ВВС Украины: Сбитый над Киевом дрон был украинским Bayraktar TB2

ВВС Украины признали, что сбили свой же дрон над Киевом

ВВС Украины признали, что вечером 4 мая над Киевом был сбит украинский дрон Bayraktar TB2, потерявший управление.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», – говорится в заявлении, которое цитирует ТСН.

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