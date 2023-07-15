На Минском шоссе грузовик протаранил 15 легковушек

На Минском шоссе в Подмосковье грузовик протаранил 15 легковых автомобилей

Video

На трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе Московской области грузовик столкнулся с 15 легковыми автомобилями, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Авария произошла на 19-м км Минского шоссе. По предварительным данным, водитель грузовика марки Scania наехал на легковушки из-за технической неисправности. В результате ранения получили три человека, их доставили в больницу.

В полиции отметили, что движение на участке трассы, где произошло ДТП, затруднено, поэтому водителям следует выбирать пути объезда.

Утром в Брюховецком районе Краснодарского края грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. ДТП произошло на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск. В результате столкновения погибли два пассажира автобуса, 17 человек пострадали, семерых из них госпитализировали с различными травмами.