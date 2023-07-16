Рогозин: ВСУ ударили по складу, в котором российские войска хранили трофейную технику

Рогозин показал фото последствий удара ВСУ по складу с трофейной техникой

Фото: rogozin_do / Telegram

ВСУ нанесли удар по складу, в котором российские войска хранили трофейную украинскую технику. Фото последствий удара экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале.

«Последствия такого удара противника в нашем тылу вы видите на фото (правда, трофей в данном случае противнику не достался и был своевременно вывезен с этого склада)», — говорится в сообщении.

Рогозин отметил, что захваченные ракеты или беспилотники могут быть оснащены GPS-датчиком. Поэтому по месту хранения трофеев может быть нанесен ракетно-артиллерийский удар.

В начале июля Рогозин сообщил, что российским военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царские волки» удалось вывезти британскую крылатую ракету Storm Shadow.

По словам экс-главы Роскосмоса, ракета частично разрушена. Ее разобрали на детали прямо на территории боевых действий. Рогозин рассказал, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении.