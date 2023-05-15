Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах российских военных

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Украинские диверсанты крепят к автотранспорту ВС России радиометки, по которым потом наносят удары. Об этом сообщил экс-глава «Роскосмоса» и глава добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

«Диверсанты крепят к автотранспорту наших военных [радиометки], в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты», — рассказал он, рекомендовав осматривать свои автомобили перед выездом.

В апреле Рогозин рекомендовал российским военным не покупать продукты питания или сигареты у местных жителей «в прифронтовой полосе» в Донбассе и пить воду из колодцев. Он подчеркнул, что небоевые потери за счет халатности и несоблюдения правил в работе с населением не могут быть оправданы.

До этого он предупреждал об опасности контакта военнослужащих и гражданских лиц с перехваченными или сбитыми дронами ВСУ.

Рогозин в ноябре 2022 года возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР. В конце декабря он был ранен при обстреле гостинично-ресторанного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке, где отмечал свой день рождения.

Он получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком. Его направили в местную больницу, затем — в Ростов-на-Дону, а после транспортировали в Москву, где из его позвоночника извлекли осколок.

В феврале Рогозин вернулся в зону спецоперации.