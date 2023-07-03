В Азербайджане у границы с Дагестаном произошло землетрясение

У берегов Азербайджана в Каспийском море на глубине около 60 км произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощущались в Баку, а также ряде городов Дагестана

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находится в 51 км к северо-востоку от города Хачмаз. В 90 км от эпицентра расположен российский Дербент.

Очаг землетрясения находится на глубине около 60 км.

Издание Haqqin.az сообщает, что подземные толчки ощущались в столице страны, Баку.

В управлении МЧС по Дагестану сообщили ТАСС, что жители Махачкалы ощущали подземные толчки, но информация о разрушениях и пострадавших не поступала. «В 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 5,9», — уточнили в ведомстве.

«РИА Дагестан» пишет, что толчки ощущались также в Дербенте, Избербаше и Каспийске.