Пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта

Фото: SOPA / Zuma / ТАСС

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками Starlink, которые собираются вывести на околоземную орбиту, сообщается в Twitter американской космической компании. Причины отмены пуска не указаны.

На видеотрансляции, опубликованной в аккаунте SpaceX в Twitter, видно, что обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 40 секунд до старта.

На сайте SpaceX сообщается, что Falcon 9 планируется запустить в субботу, 15 июля, в 12:15 по восточному времени, или 4:15 по UTC (7:15 мск), с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это будет 16-й полет ракеты-носителя первой ступени, обеспечивающей эту миссию.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

SpaceX регулярно проводит миссии по запуску мини-спутников Starlink на орбиту. Последний раз это было 12 июня. Тогда на Falcon 9 запустили партию из 52 спутников.