Пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками Starlink, которые собираются вывести на околоземную орбиту, сообщается в Twitter американской космической компании. Причины отмены пуска не указаны.
На видеотрансляции, опубликованной в аккаунте SpaceX в Twitter, видно, что обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 40 секунд до старта.
На сайте SpaceX сообщается, что Falcon 9 планируется запустить в субботу, 15 июля, в 12:15 по восточному времени, или 4:15 по UTC (7:15 мск), с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это будет 16-й полет ракеты-носителя первой ступени, обеспечивающей эту миссию.
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.
SpaceX регулярно проводит миссии по запуску мини-спутников Starlink на орбиту. Последний раз это было 12 июня. Тогда на Falcon 9 запустили партию из 52 спутников.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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