SpaceX запустила на орбиту 52 мини-спутника Starlink

Фото: SpaceX / Twitter

Ракета американской космической компании SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с партией из 52 мини-спутников Starlink, об этом говорится в Twitter организации.

Запуск состоялся с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 03:10 (10:10 мск). Первая ступень ракеты вернулась на Землю через восемь минут, приземлившись на платформу Just Read The Instructions («Просто прочти инструкцию»).

Запуск стал восьмым в рамках специальной миссии по использованию малых спутников Starlink для пополнения орбитальной группировки интернет-покрытия. Изначально SpaceX сообщала, что спутников будет 53.

4 июня ракета SpaceX стартовала с 22 спутниками, запуск также осуществили с космодрома на мысе Канаверал. Позже компания отчиталась о развертывании на орбите всех запущенных спутников.