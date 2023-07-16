Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Россияне перечислили самые раздражающие привычки супругов Общество, 08:00
В Красноярске пропали двое детей семи и 12 лет Общество, 07:50
Россия и КНР в прошлом году провели рекордное число военных учений вместе Политика, 07:40
Развожаев сообщил о еще одном сбитом беспилотнике в Севастополе Политика, 07:32
В Казахстане два человека чуть не погибли в ДТП с верблюдом Общество, 07:01
SCMP объяснила привлекательность БРИКС для африканских стран Политика, 06:54
В Севастопольской бухте временно прекратили движение катеров и паромов Политика, 06:47
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти Колорадо сообщили о находке в горах трех мумифицированных тел Общество, 06:10
Развожаев сообщил об уничтожении БПЛА и морских дронов в Севастополе Политика, 06:00
Российская авиация поразила пункты дислокации и огневые позиции ВСУ Политика, 05:55
«Талибан» попросил российского посла упростить выдачу виз афганцам Политика, 05:43
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ Политика, 05:39
WP назвала главную уязвимость «Леопардов» на Украине Политика, 05:22
Более 150 тыс. человек вышли на протест в Израиле против судебной реформы Политика, 05:11
Общество ,  
0 

В Красноярске пропали двое детей семи и 12 лет

МВД: двое детей в Красноярске семи и 12 лет ушли гулять и пропали

Двое детей семи и 12 лет вечером в субботу ушли гулять в Красноярске и пропали. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю. 

О пропаже детей полиции сообщили две женщины. Мальчики 2010 и 2013 годов рождения накануне вечером вышли гулять и не вернулись. Поначалу родители попытались найти детей самостоятельно. 

В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками детей. Уточняется, что оба мальчика худощавого телосложения, ростом 130 см. Младший был одет в серую футболку с рисунком, синие штаны, черные сандали, старший - в темно-синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.

В апреле в Сочи нашли пятерых пропавших детей в возрасте восьми, десяти, 11 и 13 лет. Дети пропали 31 марта, они не вернулись домой после прогулки. Родители сутки искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли более 70 человек, включая спасателей и волонтеров.

Теги
пропавшие дети Дети Красноярский край МВД
Материалы по теме
Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой
Общество
В горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка
Общество
В Краснодарском крае нашли тела двух пропавших при наводнении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter