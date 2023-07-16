МВД: двое детей в Красноярске семи и 12 лет ушли гулять и пропали

В Красноярске пропали двое детей семи и 12 лет

Двое детей семи и 12 лет вечером в субботу ушли гулять в Красноярске и пропали. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

О пропаже детей полиции сообщили две женщины. Мальчики 2010 и 2013 годов рождения накануне вечером вышли гулять и не вернулись. Поначалу родители попытались найти детей самостоятельно.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками детей. Уточняется, что оба мальчика худощавого телосложения, ростом 130 см. Младший был одет в серую футболку с рисунком, синие штаны, черные сандали, старший - в темно-синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.

В апреле в Сочи нашли пятерых пропавших детей в возрасте восьми, десяти, 11 и 13 лет. Дети пропали 31 марта, они не вернулись домой после прогулки. Родители сутки искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли более 70 человек, включая спасателей и волонтеров.