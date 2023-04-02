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В Сочи нашли пятерых пропавших детей
Пятерых пропавших в Адлерском районе детей нашли в Сочи
Полиция Сочи нашла пятерых детей, пропавших в Адлерском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
Пятерых детей в возрасте восьми, десяти, 11 и 13 лет нашли невредимыми на улице Ленина в Адлерском районе. Их доставили в отдел полиции.
«Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось. Причины и обстоятельства их ухода будут устанавливаться правоохранительными органами», — сообщили в МВД.
Дети пропали 31 марта, они не вернулись домой после прогулки, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи. Родители сутки искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли более 70 человек, включая спасателей и волонтеров.