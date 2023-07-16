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Власти Колорадо сообщили о находке в горах трех мумифицированных тел

Власти Колорадо: в горах были найдены три сильно разложившихся мумифицированных тела

В отдаленном лагере Скалистых гор в Колорадо нашли три «сильно разложившихся» тела, сообщил CBS News младший шериф округа Ганнисон Джош Эш.

Одно из тел было найдено путешественником, который уведомил власти о находке. После этого были обнаружены еще два. По словам другого шерифа Ганнисона Адама Мерди, последние два находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, третье тело лежало снаружи в лагере в местности, куда туристы обычно не заходили. Он отметил, что на месте происшествия были личные вещи и брезент с навесом, построенный из бревен над ямой для костра. Мерди подчеркнул, что это «ни в коем случае не является типичным явлением».

Личности умерших не были идентифицированы, и результаты вскрытия в надежде установить причину смерти не ожидаются в ближайшие недели. Шериф отметил, что найденные люди были мертвы в течение долгого периода времени, за счет чего успели мумифицироваться.

Скалистые горы — основной горный хребет в системе Кордильер Северной Америки на западе США и Канады. Ширина гор составляет 700 км.

28 июня в горах Калифорнии было найдено тело британского актера Джулиана Сэндса, который пропал без вести в январе после того, как отправился в поход в горах Сан-Гейбриел. Он ушел, когда была плохая погода и угроза схода лавины. Автомобиль Сэндса обнаружили в районе гор, вместе с ним искали еще одного пропавшего туриста.

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