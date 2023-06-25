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Три человека погибли при стрельбе на парковке в США

Три человека погибли и пять пострадали при стрельбе на парковке в штате Миссури в США
Фото: J.L. Sousa / Zuma / Global Look Press
Фото: J.L. Sousa / Zuma / Global Look Press

Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы на парковке в городе Канзас-Сити американского штата Миссури, передает ABC со ссылкой на офис шерифа округа.

Стрельба началась около 04:30 по местному времени (12:30 мск) 25 июня, рассказал шериф округа Джексон Дэррил Форте. Парковка, где открыли огонь, расположена к юго-востоку от центра города. Когда офицеры полиции прибыли на место, они обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Как сообщила глава городской полиции Стейси Грейвс, убитых нашли возле «предприятия, которое работает в нерабочее время».

Правоохранители перекрыли соседнюю улицу на время расследования.

Как отмечает телеканал со ссылкой на офис шерифа, огонь в этом районе открывали дважды за полтора часа. Силовики полагают, что в момент начала стрельбы на парковке и на соседнем перекрестке было много людей. Власти объявили награду в размере $25 тыс. за информацию, которая поможет найти и задержать подозреваемого и его сообщников, если таковые есть.

Всех пострадавших доставили в больницу на машинах скорой и на личном транспорте.

Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукус в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. Он обвинил заведение, у входа в которое произошла стрельба, в нелегальной продаже алкоголя и нарушении законодательства и призвал его закрыть.

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Лукус также отметил, что в течение ночи в Канзас-Сити были застрелены в общей сложности 13 человек.

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Миссури США стрельба
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Два человека погибли при уличной перестрелке в США
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