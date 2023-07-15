Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:47
Взрывы прогремели в городе Запорожье Политика, 22:25
Граничащие с Украиной страны призвали продлить запрет на импорт зерна Экономика, 22:16
В Омске загорелась крыша пятиэтажки на площади 1,1 тыс. кв. м Общество, 22:14
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22:00
Tesla начала производство пикапа Cybertruck Технологии и медиа, 21:58
Клуб Бэкхэма официально объявил о переходе Месси Спорт, 21:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Торпедо» победило клуб Бердыева в стартовом матче сезона в Первой лиге Спорт, 21:26
Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана» Технологии и медиа, 21:22
Тихоокеанская железная дорога — масштабная стройка страны. Квиз РБК и ЭЛСИ, 21:18
Нетаньяху записал видеообращение после госпитализации Общество, 21:12
Глава Минобороны Британии рассказал о тайной шутке над Шойгу Политика, 21:07
В Химках подросток на отцовской машине сбил четырех человек на остановке Общество, 20:55
Британия подготовила 18 тыс. украинских военных за год Политика, 20:41
Технологии и медиа ,  
0 

Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана»

Джеймс Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения батискафа «Титан»
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» (1997), отрицает, что он намерен участвовать в съемках сериала про батискаф «Титан» компании OceanGate, который в июне затонул в Атлантическом океане.

«Обычно я не комментирую оскорбительные слухи в СМИ, но мне необходимо сделать это сейчас. Я не веду никаких переговоров про съемки OceanGate Expeditions и никогда не буду», — написал Кэмерон на своей странице в Twitter.

Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что Кэмерон ведет переговоры с крупным стриминговым сервисом о съемках сериала про батискаф «Титан». По данным издания, голливудский актер Мэтт Дэймон входил в список актеров, которых хотели привлечь к участию в проекте.

Батискаф «Титан» компании OceanGate, который отправился к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана, пропал с радаров 18 июня. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

Батискаф искали четыре дня, в итоге его обломки нашли примерно в 200 метрах от «Титаника». OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. В Береговой охране США заявили, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. 29 июня в районе места, где нашли обломки «Титана», были обнаружены «предполагаемые человеческие останки».

Кэмерон говорил, что поражен схожестью обстоятельств крушения «Титаника» и батискафа OceanGate. «Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, <...> с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — говорил режиссер.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Теги
Джеймс Кэмерон «Титаник» батискаф кораблекрушение
Материалы по теме
Кэмерон заявил, что поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа
Общество
Компания — владелец батискафа «Титан» приостановила все операции
Общество
Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter