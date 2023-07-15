Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана»

Джеймс Кэмерон (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» (1997), отрицает, что он намерен участвовать в съемках сериала про батискаф «Титан» компании OceanGate, который в июне затонул в Атлантическом океане.

«Обычно я не комментирую оскорбительные слухи в СМИ, но мне необходимо сделать это сейчас. Я не веду никаких переговоров про съемки OceanGate Expeditions и никогда не буду», — написал Кэмерон на своей странице в Twitter.

Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что Кэмерон ведет переговоры с крупным стриминговым сервисом о съемках сериала про батискаф «Титан». По данным издания, голливудский актер Мэтт Дэймон входил в список актеров, которых хотели привлечь к участию в проекте.

Батискаф «Титан» компании OceanGate, который отправился к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана, пропал с радаров 18 июня. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

Батискаф искали четыре дня, в итоге его обломки нашли примерно в 200 метрах от «Титаника». OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. В Береговой охране США заявили, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. 29 июня в районе места, где нашли обломки «Титана», были обнаружены «предполагаемые человеческие останки».

Кэмерон говорил, что поражен схожестью обстоятельств крушения «Титаника» и батискафа OceanGate. «Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, <...> с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — говорил режиссер.