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В Москве грузовик столкнулся с другим и загорелся

Дептранс: два грузовика столкнулись на юго-западе Москвы, один загорелся

Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице на юго-западе Москвы, в результате один из них загорелся. Об этом сообщает городской департамент транспорта в телеграм-канале.

Столкновение произошло около дома № 55. Съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую временно перекрыли.

На кадрах, которые показало ведомство, видно, как одна из фур едет и начинает заворачивать. В этот момент другой грузовик, ехавший по прямой, сталкивается с ней. После удара начинается возгорание.

Информации о пострадавших пока нет.

Как утверждает телеграм-канал SHOT, взрывов было несколько. По его данным, в одной из машин взорвался газовый баллон. Mash пишет, что у одной из фур взорвался бензобак.

В ночь на 9 июля на Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись автобус и грузовик. В результате пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Всего в момент столкновения в салоне автобуса находилось 20 человек.

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