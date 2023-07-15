Балицкий назвал напряженной ситуацию в Запорожье

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули пехоту к серой зоне, где расположены подразделения 58-й армии ВС России и батальон Судоплатова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58 армии и батальона Судоплатова», — заявил Балицкий.

Балицкий также рассказал, что ВСУ попытались провести разведку на севере Дорожнянки, однако по ним открыли огонь из минометов. ВСУ отступили к Гуляйполю.

Одновременно с этим на ореховском направлении были зафиксированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, в каждой до 12 человек. Они выдвигались в направлении Степового и Пятихаток.

«Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы. Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад», — заключил Балицкий.

Ранее в Минобороны рассказали, что в районе Пятихаток штурмовая авиация группировки «Восток» поразила около десятка мест скоплений живой силы ВСУ. В течение суток на запорожском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, вели разведку и проводили попытку перегруппировать силы, говорится в сообщении Минобороны.