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Минобороны обвинило зарубежные СМИ в попытке сорвать весенний призыв

Минобороны обвинило зарубежные СМИ в попытке сорвать и дискредитировать весенний призыв
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Весенний призыв осуществлялся в сложных условиях попытки срыва призывных мероприятий и дискредитации вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что зарубежные СМИ пытались сорвать призыв и дискредитировать российские вооруженные силы.

Весенний призыв начался 1 апреля и завершился 15 июля. По призыву призваны и направлены 147 тыс. человек. Военнослужащие прошлых призывов, срок службы которых уже завершился, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Теги
весенний призыв Минобороны Вооруженные силы СМИ
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