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Медведев предложил отправить Джонсона в психбольницу и вспомнил Высоцкого

Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу после призыва взять Украину в НАТО
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего принять Украину в НАТО «без условий».

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал он.

После этого зампред Совбеза процитировал фрагмент из песни Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи»: «...Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!»

Борис Джонсон в колонке для Daily Mail ранее заявил, что Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий — гарантии этого должны были быть даны на Вильнюсском саммите альянса. По его словам, от альянса требовалось лишь дать понять Украине, что она сможет присоединиться к блоку, как только закончатся военные действия, что было бы «правильным сигналом».

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе раскритиковал ситуацию, когда у членов альянса нет готовности ни пригласить его страну в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того ни для другого.

Начиная боевые действия на Украине, российские власти назвали одной из их целей недопущение вступления Киева в альянс.

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