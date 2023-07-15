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Российские военные захватили планшет ВСУ с системой «Крапива»

При штурме позиций ВСУ отряд российских военных захватил планшет ВСУ с системой «Крапива»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время штурма на угледарском направлении бойцам отряда «Шторм Z» удалось захватить один планшет солдат ВСУ, на который установлена система «Крапива», с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск. Об этом рассказал «РИА Новости» командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».

«С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника», — рассказал «Русский».

При помощи системы «Крапива» у всех подразделений ВСУ в режиме реального времени есть полная информация о местонахождении российских войск и ситуации на поле боя. «Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в «Крапиву» сливают», — рассказал «Русский».

Работу над автоматизированной системой управления (АСУ) войсками «Крапива» на Украине начали в 2014 году, массово использовать ее начали в ВСУ в 2018 году, писала «АрміяInform».

В мае издание «161.ru» со ссылкой на пресс-службу ростовского МВД сообщало, что полиция проверяет данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска (ЛНР) на территорию региона.

Теги
Военная операция на Украине штурм планшет ВСУ
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