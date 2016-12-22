Подрядчик раскрыл детали цены планшетов для Минобороны за 350 тыс. руб.

Для нужд военных собираются закупить еще 118 компьютерных планшетов, каждый из которых стоит по 350 тыс. руб. Подрядчик впервые раскрыл, из чего складывается такая цена

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Петербургский приборостроительный завод «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» корпорации «Ростех») раскрыл данные о формировании цены на планшетные компьютеры, закупаемые для нужд Минобороны. Соответствующий документ среди прочих обнародован на сайте госзакупок в рамках закупки очередных 118 устройств. Первым на документацию обратило внимание петербургское издание «Фонтанка».

Из документов следует, что речь идет о планшетах «СВУ АГРШ.466229.054». «Сигнал» собирается закупить 118 таких компьютеров на общую сумму 42 050 480 руб. (356 360 руб. за штуку). Заказчиком значится Минобороны России. Поставщик планшетов — петербургская компания «Атри».

Документ, который носит название «Плановая калькуляция», приводит подробные цифры, из которых складывается такая стоимость. Из расчетов следует, что производственная себестоимость одного устройства составляет чуть более 258 тыс. руб. (в документации приводится расчет на комплект из 100 штук — 25,8 млн руб.). В эту стоимость входят затраты на материалы (71,6 тыс. руб.; большая часть этой суммы приходится на комплектующие), оплата труда — 59,3 тыс. руб., страховые взносы (17,7 тыс. руб.). Еще 109,3 тыс. руб. составляют накладные расходы. С учетом заложенной прибыли в размере 38,9 тыс. руб. цена одного планшета без НДС составляет 296,9 тыс. руб., следует из документа.

В беседе с «Фонтанкой» генеральный директор компании «Атри» Александр Синельниченко сообщил, что публикация документов стала для него неприятным сюрпризом. «Я не понимаю, какого черта «Сигнал» выложил все наши заключения на сайт. Эти документы для внутреннего пользования», — сообщил он. Синельниченко добавил, что этим уже занимается ФСБ. Он пояснил, что планшетным компьютером данное устройство названо для простоты. «По сути своей это мощный промышленный ноутбук, к которому подключаются различные спецустройства», — объяснил производитель.

Минобороны через ПАО «Сигнал» закупает данные компьютерные планшеты по меньшей мере с 2017 года, следует из данных на сайте госзакупок. В июле РБК писал, что «Ростех» разработал по заказу Минобороны ноутбук для работы в экстремальных условиях. Цена за штуку начинается от 500 тыс. руб.