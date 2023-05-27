Полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска

Полиция Ростовской области уточняет информацию о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска (ЛНР) на территорию региона. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Днем 26 мая издание сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что силовикам в Ростовской области пришла ориентировка на 39 сбежавших из Лисичанска (ЛНР) бойцов отряда «Шторм Z». Собеседник издания говорил, что из города дезертировали бывшие заключенные. О побеге также писал телеграм-канал Baza.

Источник сказал 161.ru, что при побеге бойцов погиб военный министерства госбезопасности Луганской народной республики. Информацию подтвердил источник портала в военной структуре одной из народных республик.

Собеседник сказал изданию, что военнослужащие были контрактниками и сбежали 24 мая. Силовым структурам, которые сотрудничают с органами внутренних дел Ростовской области, а также главам администраций в приграничных районах разослали ориентировки, уточнил он.

В Ростовской области полицейские усилили патрульные посты на пунктах пропуска с республиками Донбасса, отметил источник издания в силовых структурах. Он допустил, что бежавшие военнослужащие могут перемещаться на нескольких автомобилях. Источник также не исключил, что военные могли переодеться в гражданскую одежду. Кроме того, у них при себе могут быть чужие документы, сказал собеседник издания. Сейчас, по его словам, идет «усиленная проверка».

В мае в Одинцовский гарнизонный военный суд поступило дело группы сбежавших из ЛНР мобилизованных из Калининградской области. Изначально, как сообщал «Коммерсантъ», военнослужащих обвинили в дезертирстве в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК; до 15 лет лишения свободы). Затем части из них предъявили дополнительное обвинение в отказе от исполнения приказа командира об участии в боевых действиях (ч. 2.2 ст. 332 УК; до десяти лет лишения свободы). По совокупности преступлений мужчинам грозит более 20 лет колонии строгого режима.

Следствие полагает, что в ноябре группу мобилизованных перебросили в ЛНР для участия в спецоперации. В ночь на 22 декабря офицер сказал трем военным о переброске роты. Военные вернулись в землянку, обсудили приказ и решили бежать. С собой они взяли табельное оружие — три автомата и четыре пулемета без патронов. Мужчины пешком дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, после чего на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Свою вину обвиняемые отрицают и говорят, что не были подготовлены к боевым действиям.