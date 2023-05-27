Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Германия перебросит Patriot в Литву для охраны саммита НАТО Политика, 04:04
МИД заявил о готовности к пуску аммиакопровода в Одессу «в считанные дни» Политика, 03:52
Тарантино ответил на вопрос о карьере фразой «продолжение следует» Общество, 03:40
МИД не счел Запад причастным к атаке Кремля беспилотниками Политика, 03:19
Полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска Политика, 03:05
Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии Политика, 02:43
В Москве закроют центральный участок серой ветки метро Общество, 02:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском Политика, 02:09
Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины Политика, 02:02
Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» Технологии и медиа, 01:44
Российского рекордсмена нокаутировали в первом раунде после ухода из UFC Спорт, 01:37
Александр Емельяненко победил блогера весом на 20 кг легче Спорт, 01:29
Минфин США сдвинул срок наступления дефолта Экономика, 01:28
МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня Политика, 01:07

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска

Ростовская полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска

Полиция Ростовской области уточняет информацию о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска (ЛНР) на территорию региона. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Днем 26 мая издание сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что силовикам в Ростовской области пришла ориентировка на 39 сбежавших из Лисичанска (ЛНР) бойцов отряда «Шторм Z». Собеседник издания говорил, что из города дезертировали бывшие заключенные. О побеге также писал телеграм-канал Baza.

Источник сказал 161.ru, что при побеге бойцов погиб военный министерства госбезопасности Луганской народной республики. Информацию подтвердил источник портала в военной структуре одной из народных республик.

Собеседник сказал изданию, что военнослужащие были контрактниками и сбежали 24 мая. Силовым структурам, которые сотрудничают с органами внутренних дел Ростовской области, а также главам администраций в приграничных районах разослали ориентировки, уточнил он.

В Ростовской области полицейские усилили патрульные посты на пунктах пропуска с республиками Донбасса, отметил источник издания в силовых структурах. Он допустил, что бежавшие военнослужащие могут перемещаться на нескольких автомобилях. Источник также не исключил, что военные могли переодеться в гражданскую одежду. Кроме того, у них при себе могут быть чужие документы, сказал собеседник издания. Сейчас, по его словам, идет «усиленная проверка».

В мае в Одинцовский гарнизонный военный суд поступило дело группы сбежавших из ЛНР мобилизованных из Калининградской области. Изначально, как сообщал «Коммерсантъ», военнослужащих обвинили в дезертирстве в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК; до 15 лет лишения свободы). Затем части из них предъявили дополнительное обвинение в отказе от исполнения приказа командира об участии в боевых действиях (ч. 2.2 ст. 332 УК; до десяти лет лишения свободы). По совокупности преступлений мужчинам грозит более 20 лет колонии строгого режима.

Читайте на РБК Pro
Жизнь с чистого листа. Почему не надо бояться личного банкротства
Тренируем память: топ упражнений актеров для запоминания текстов
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу

Следствие полагает, что в ноябре группу мобилизованных перебросили в ЛНР для участия в спецоперации. В ночь на 22 декабря офицер сказал трем военным о переброске роты. Военные вернулись в землянку, обсудили приказ и решили бежать. С собой они взяли табельное оружие — три автомата и четыре пулемета без патронов. Мужчины пешком дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, после чего на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Свою вину обвиняемые отрицают и говорят, что не были подготовлены к боевым действиям.

Теги
Лисичанск дезертирство Заключенные побег

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Командир «Ахмата» опроверг сообщения о гибели бойцов в Лисичанске
Политика
В Новосибирске мобилизованному дали пять лет за дезертирство
Общество
Расстрелявшего троих сослуживцев в Воронеже обвинили в дезертирстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter