Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области
Авария с участием иномарки и рейсового автобуса произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор в Нижнеудинском районе Иркутской области, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария, по информации ведомства, произошла в ночь на 8 июля на 1295 км трассы. Автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с автобусом, который ехал из Красноярска в Братск.
В результате погибли 24-летний водитель Nissan Pathfinder и 14-летняя пассажирка машины, еще три пассажира, ехавшие в иномарке, пострадали.
В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, одного из них госпитализировали.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
В начале июня на трассе Екатеринбург — Серов, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. В результате погибли пять человек, одна из машин сгорела.
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