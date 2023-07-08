Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Иркутской области

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

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Авария с участием иномарки и рейсового автобуса произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор в Нижнеудинском районе Иркутской области, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария, по информации ведомства, произошла в ночь на 8 июля на 1295 км трассы. Автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с автобусом, который ехал из Красноярска в Братск.

В результате погибли 24-летний водитель Nissan Pathfinder и 14-летняя пассажирка машины, еще три пассажира, ехавшие в иномарке, пострадали.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, одного из них госпитализировали.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В начале июня на трассе Екатеринбург — Серов, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. В результате погибли пять человек, одна из машин сгорела.