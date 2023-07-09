На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек

В Москве после столкновения автобуса и грузовика пострадали 12 человек

В Москве на Ленинградском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 человек, сообщают ТАСС и «Вечерняя Москва».

ДТП произошло по адресу Ленинградское шоссе, 112/1.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что среди пострадавших есть один ребенок. После аварии госпитализировали шесть человек, еще шестерым помощь оказана на месте. В автобусе на момент ДТП находились 20 человек. Движение в районе аварии в сторону центра затруднено.

8 июля на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор в Иркутской области произошло ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. По данным МВД, автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с автобусом, который ехал из Красноярска в Братск.

В результате погибли 24-летний водитель Nissan Pathfinder и 14-летняя пассажирка машины, еще три пассажира, ехавшие в иномарке, пострадали. В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, одного из них госпитализировали.

