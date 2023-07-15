Sky News узнала о сокращениях в Минобороны Великобритании

Британское министерство обороны планирует сократить 2-3 тыс. должностей и временно прекратить набор новых сотрудников для повышения зарплат в вооруженных силах страны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны.

Власти намерены сократить траты на 5%, что включает в себя избавление от 2-3 тыс. вакансий. Отмечается, что сокращению произойдут при помощи незаполнения ряда вакансий. При этом несколько недель в Минобороны продлится приостановка приема на работу, после которой начнется «контролируемый набор».

Изменения ожидаются и в руководстве британского Минобороны. Накануне The Times писала о возможной отставке осенью главы ведомства Бена Уоллеса. Премьер-министр Риши Сунак готовит перестановки в своем правительстве перед следующими выборами. Уоллес считает, что его время на посту главы Минобороны подходит к концу и обдумывает возможность вовсе уйти из политики.

Среди возможных преемников газета называет замглавы Минфина Джона Глена, замглавы МВД Тома Тугендхата и замглавы МИД Энн-Мари Тревельян.