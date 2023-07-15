Mirror узнала о возможном срыве поставок Storm Shadow из-за забастовки

Поставки ракет Storm Shadow и Brimstone могут быть прекращены в случае, если забастовка на складе оборонного оборудования и поддержки в шотландском Бейте продолжится, сообщает Mirror со ссылкой на источники. 14 июля более 50 ключевых рабочих склада вышли на забастовку из-за недостаточной заработной платы.

Склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе ВМФ Великобритании в Фаслэйн. Представитель Минобороны страны сообщил, что были введены «чрезвычайные меры», которые должны предотвратить перебои поставок оружия на Украину.

Склад был построен во времена Второй мировой войны в 1943 году. Как отмечает Mirror, это первая забастовка за все время работы склада. В основном протестует младшее звено рабочих, их не устраивает заработная плата — £10.42, что соответствует прожиточному минимуму по стране.

Ракеты Storm Shadow были переданы Украине в начале мая. Дальность стрельбы этих ракет составляет более 250 км. Их запускают с самолетов. Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием этих ракет. В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетами Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. В результате погиб один человек. Также после поставок Украине британских ракет участились «прилеты» по Донецку и Луганску.