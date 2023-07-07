Как выглядит захваченная российскими военными ракета Storm Shadow. Видео

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Российские военные захватили на Украине британскую ракету Storm Shadow, которую сбили добровольцы из отряда БАРС-11. Во время падения она хорошо сохранилась и не разорвалась — на кадрах видно, что остались целы головная и фугасная части, а также легкий корпус. Ракету добровольцы и бойцы подразделения «Царские волки» загрузили в машину и отправили на исследования. Видео с ракетой опубликовал глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.