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Как выглядит захваченная российскими военными ракета Storm Shadow. Видео

Появились кадры с захваченной российскими военными ракетой Storm Shadow

Как выглядит захваченная российскими военными ракета Storm Shadow. Видео
Video

Российские военные захватили на Украине британскую ракету Storm Shadow, которую сбили добровольцы из отряда БАРС-11. Во время падения она хорошо сохранилась и не разорвалась — на кадрах видно, что остались целы головная и фугасная части, а также легкий корпус. Ракету добровольцы и бойцы подразделения «Царские волки» загрузили в машину и отправили на исследования. Видео с ракетой опубликовал глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Теги
ракета российские военные Украина Storm Shadow
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