Вице-губернатор, которому просили дать Героя России, уволился

Работа Грекова привлекла внимание после пресс-конференции Путина. На ней директор «МК в Рязани» заявила, что вице-губернатор спас семь людей во время пожара и попросила присвоить ему звание Героя России

Игорь Греков (Фото: Mchs.gov.ru )

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков покинул пост, сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление об освобождении Грекова от занимаемой должности по собственному желанию подписал глава Рязанской области Николай Любимов. Одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора на общественных началах — Арнольда Грынина и Владимира Арцыбашева, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов сообщил региональному порталу Ya62, что Греков переходит на другую работу, не связанную с госслужбой.

Деятельность Грекова привлекла внимание после пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре 2020 года. На ней директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, которая стояла с плакатом «Я беременна», попросила присвоить вице-губернатору звание Героя России.

Безукладова утверждала, что во время пожара в Рязанской области на территории бывшей воинской части, где взорвались боеприпасы, Греков спас семь человек. По ее словам, сначала Греков спас двух пожилых людей, получил контузию, но затем вернулся за матерью с двумя детьми и еще двумя пожилыми.