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Вице-губернатор, которому просили дать Героя России, уволился

Работа Грекова привлекла внимание после пресс-конференции Путина. На ней директор «МК в Рязани» заявила, что вице-губернатор спас семь людей во время пожара и попросила присвоить ему звание Героя России
Игорь Греков
Игорь Греков (Фото: Mchs.gov.ru )

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков покинул пост, сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление об освобождении Грекова от занимаемой должности по собственному желанию подписал глава Рязанской области Николай Любимов. Одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора на общественных началах — Арнольда Грынина и Владимира Арцыбашева, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов сообщил региональному порталу Ya62, что Греков переходит на другую работу, не связанную с госслужбой.

Деятельность Грекова привлекла внимание после пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре 2020 года. На ней директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, которая стояла с плакатом «Я беременна», попросила присвоить вице-губернатору звание Героя России.

Безукладова утверждала, что во время пожара в Рязанской области на территории бывшей воинской части, где взорвались боеприпасы, Греков спас семь человек. По ее словам, сначала Греков спас двух пожилых людей, получил контузию, но затем вернулся за матерью с двумя детьми и еще двумя пожилыми.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
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Однако подтверждения этой информации не появилось. Telegram-канал Mash опубликовал видео с начальником пожарной войсковой части, который заявил, что Греков не спасал людей во время пожара. По словам еще одного участника спасательной операции Сергея Ожередова, спасением людей занимались он, начальник местной пожарной службы и еще три-четыре человека. «Где был в этот момент Греков? Греков стоял в сторонке. После он торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами). И «под вывеской «мы спасаем» зарабатывал бонусы и премии», — сообщил Mash со ссылкой на Ожередова.

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После этих сообщений первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать Безукладову, исключив ее из членов Союза журналистов России. «Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — заявил он. В то же время главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с изданием «Подъем» сообщил, что Безукладову никто наказывать не будет и она продолжит работу на своей должности.

Греков в телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым заявил, что действительно участвовал в спасении людей во время пожара. В беседе с ТАСС вице-губернатор сказал, что не считает свой поступок геройским. «Я помогал тем, кто во мне нуждался. Думаю, что для звания Героя России оценка моих действий преувеличена, я недостоин этой награды», — сказал он.

Безукладова, в свою очередь, заявила, что лично не знакома с Грековым, а о его «героическом» поступке узнала из «обращения спасенных».

Автор
Виктория Полякова
Рязанская область большая ежегодная пресс-конференция Путина
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