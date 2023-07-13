Вблизи подтопленного Туапсе нашли тела еще двоих погибших

СК: число погибших в подтопленном Туапсе и окрестностях выросло до четырех

Следователи нашли тела еще двоих людей в Туапсинском районе, сообщает управление СК по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Video

Тело 58-летнего жителя населенного пункта Новомихайловский было обнаружено в салоне автомобиля Нива. По предварительным данным, смерть могла наступить от утопления. В поселке Ольгинка было обнаружено тело мужчины также с признаками утопления.

До этого на берегу моря в поселке Тюменском Туапсинского района были обнаружены тела 19-летней девушки, которая находилась в затопленном частном доме, и 67-летнего мужчины, «пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ 2107 в разгул стихии». Поиски еще двоих человек, числящихся пропавшими, 23-летней девушки и 15-летнего подростка, продолжаются.

12 июля СК по городу Туапсе возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, ночью в результате выпадения обильных осадков один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В результате подтопления пропали четыре человека. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль главой регионального СК Андреем Масловым.

В Туапсинском районе после сильного ливня затопило несколько поселков, сошел сель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 июля говорил, что за три часа в районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм. 13 и 14 июля вероятность осадков, согласно прогнозу, нулевая, а столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.