ФМБА исключило угрозу переоблучения после ЧП с ураном на Урале

ФМБА: угрозы облучения граждан после ЧП с ураном на уральском комбинате нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Угрозы переоблучения населения и химического загрязнения территории после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют», — сказали в ведомстве.

На предприятии организовали круглосуточный дозиметрический и радиологический контроль. Специалисты ФМБА проводят медицинское обследование работников предприятия, их состояние оценивается как удовлетворительное.



ЧП в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (входит в «Росатом»; занимается обогащением урана, который используется в ядерной энергетике) произошло утром 14 июля. Там разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Заместитель гендиректора комбината по производству Юрий Минеев заявил, что опасности для жителей Новоуральска и персонала предприятия нет. На предприятии провели замеры радиационного фона, он составил 0,17 мкЗв, что «соответствует природным значениям», отметили в «Росатоме».

Обедненный гексафторид урана — это побочный продукт процесса обогащения урана. Активность ОГФУ меньше, чем у природного урана, и при нормальных условиях хранения он не представляет радиационной угрозы. При определенных условиях он может стать химически опасным токсичным веществом.

В результате разгерметизации баллона один человек погиб от механической травмы. Комбинат уточнил, что погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства Юрий Слезкин, который работал в цеху предприятия более 30 лет. «Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин, весь коллектив комбината и госкорпорации «Росатом» выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой. Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время», — заявили в УЭХК.